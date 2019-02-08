После обвинений в педофилии, Брайана Сингера могут отстранить от работы над новым фильмом

Режиссера успешного фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера могут отстранить от съемок нового фильма из-за обвинений в педофилии, испортивших репутацию талантливому режиссеру.

По информации из некоторых источников, проект «Рыжая соня», с которым должен был работать Сингер, может лишиться режиссера. Компания, занимающаяся производством фильма, Millennium Films еще официально не подтвердила такую информацию, однако как сообщили представители компании, кандидатура на место режиссера Брайена не достаточно подходящая для данной картины.

Также отметим, что недавно сообщалось о том, что не взирая на скандалы, связанные с личностью режиссера, съемки фильма будут продолжаться.

Напомним, что ранее в СМИ попала информация о насильственных действиях над подростками и детьми, совершенных Брайеном Сингером, который в свою очередь отрицает все обвинения.