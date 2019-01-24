Режиссера "Богемской рапсодии" исключат из списка номинантов премии BAFTA

Брайн Сингер, режиссер высоко оцененного критиками фильма «Богемская рапсодия», был вычеркнут из номинированных кандидатов на британскую премию BAFTA, по причине инцидента, случившегося в конце января настоящего года, заключающегося в домогательствах сексуального характера к лицам не достигшим совершеннолетия.

Киноакадемия объясняет данное решение тем, что подобное поведение не совместимо с их системой ценностей, и что руководство премии не отменит своего решения пока не будут официально опровергнуты обвинения выдвинутые Брайну Сингеру.

Однако, непосредственно сам фильм «Богемская рапсодия» номинирован академией BAFTA в категорию «Лучший британский фильм».

Отметим, что ранее стало известно об обвинениях Сингера в сексуальных домогательствах к четырем несовершеннолетним молодым людям, которые произошли в прошлом. Пострадавшие отмечают, что из-за происшедших действий они страдают психологическими расстройствами. Сам режиссер отрицает выдвинутые против него обвинения.



