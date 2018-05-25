Дэнни Бойл ушел из команды нового фильма о Бонде

Юбилейный фильм бондианы остался без режиссера. Вчера было официально объявлено, что Дэнни Бойл покидает режиссерское кресло нового блокбастера.

Сообщение о том, что творческий союз с Дэнни Бойлом расторгнут, появилось в официальном твиттере шпионской франшизы. Причем информация об уходе режиссера озвучена от имени бессменных продюсеров бондианы Барбры Брокколи и Майкла Уилсона, а также Дэниела Крэйга – бессменного исполнителя Бонда последних десяти лет. Причиной разрыва стали творческие разногласия режиссера и продюсеров.

Известно, что британец Дэнни Бойл, известный оскароносным «Миллионером из трущоб» и «На игле», пришел в команду «Бонд 25» в мае этого года. Изначально оговаривалось, что его участие в проекте состоится лишь в том случае, если будут приняты все творческие идеи режиссера. С собой он привел на площадку и сценариста Джона Ходжа, с которым раньше успешно работал. Вместе они создавали сценарий для юбилейного фильма бондианы.

Кто теперь сядет в режиссерское кресло и будет ли меняться фактически уже готовый сценарий, не известно. Также не сообщается, будут ли переноситься съемки картины, которые должны были стартовать нынешней осенью.

Ранее сообщалось, что юбилейный, 25-й фильм о приключениях харизматичного и неуловимого агента 007 должен выйти на экраны в 2019 году. Джеймса Бонда в нем снова сыграет британец Дэниел Крэйг – в августе прошлого года актер дал согласие на съемки в новом фильме, не смотря на публичные заявления об отказе оставаться Бондом в новых фильмах франшизы.

СМИ также сообщали, что в новой ленте Бонду предстоит жениться и уйти на покой, но позже снова вернуться на службу после личной трагедии. Также высказывалось предположение, что новым главным злодеем бондианы станет русский – создатели картины якобы даже начали искать актера родом из России или с Балкан на эту роль.