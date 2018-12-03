Выход пятого сезона «Черное зеркало» прогнозируют на 28 декабря

Киносериал от Netflix «Черное зеркало» выпускает пятый сезон. Дата выхода планируется на 28 декабря.

Первую серию кинокартины назвали «Бармаглот» («Bandersnatch»), оно также служит названием для стихотворения из сказки Лиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». В одном из фрагментов сезона будет интерактивный момент: телезрители смогут самостоятельно править сюжетом и принимать то или иное решение, которе будет влиять на конец истории.

В будущих проектах компания Netflix хочет и дальше внедрять интерактив. В новые планы также входят экранизации видеоигр.

Напомним, что киносериал «Черное зеркало» выпущен на экраны с 2011 года, сценарист которого является Чарли Брукер. Сериал почти сразу набрал большую популярность. Его особенность состоит в том, что серии не связаны одним сюжетом между собой и в каждой из них рассказывается новая история.

Интерактив - не новость на телевидении. В начале 2018 года показали сериал «Мозаика» от Стивена Содерберга. В нём телезрители могли делать важный выбор в некоторых моментах киносериала с помощью специального приложения.

Эксперты подчеркнули, что до прогнозирующей революции в кинематографе ещё далеко.