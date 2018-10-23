Ким Кардашьян может судиться с собственной сестрой – СМИ

В новом интервью Ким Кардашьян рассказала, какая из сестер, скорее всего, подаст на неё в суд.

На днях звезда американского самого популярного реалити-шоу Ким Кардашьян пришла в студию журналиста Джимми Киммела, где рассказала об отношения внутри знаменитой семьи. Во время откровенной беседы Ким сказала, что может судиться с собственной сестрой Кортни, которая наиболее склонна подать на неё иск. Свои слова Кардашьян аргументировала тем, что Корни «безжалостна».

Напомним, ранее СМИ передавали о том, что Ким назвала свою старшую сестру самой неинтересной из всех членов семьи Кардашьян-Дженнер. Более того, супруга Канье Уэста сказала Кортни, что на неё зрителям хочется смотреть меньше всех. Стоит отметить, что данные слова Ким довели её сестру до слёз.