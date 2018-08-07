Ани Лорак заподозрили в бракосочетании из-за кольца на безымянном пальце

В сети распространяется информация, что в ближайшее время артистка может вновь обзавестись супругом.

Некоторое время назад в сети начали активно обсуждать тему, что в скором времени знаменитая исполнительница Ани Лорак снова станет замужней женщиной. Отметим, поклонники начали подозревать, что у артистки есть новый возлюбленный, но так и не смогли выведать его имя. Недавно в сети появилось новое фото знаменитости, на котором скрупулезные поклонники заметили на безымянном пальце артистки кольцо. Однако сама Ани Лорак до сих пор не опровергла и не подтвердила данную информацию, тем самым наталкивая фанатов на определенные мысли.

Отмечается, что в начале декабря прошлого года общественность узнала, что брак Ани Лорак с супругом распадается из-за измены мужа. Также стало известно, что певица подала документы на развод. Несмотря на то, что у пары есть дочь, в конце прошлого месяца супругов официально развели.