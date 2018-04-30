В Сети назвали брак Ани Лорак фиктивным

Пользователи Сети продолжают с жаром обсуждать скандал, разгоревшийся вокруг мужа Ани Лорак. Несмотря на стойкое молчание звезды, многочисленные украинские знакомые певицы сочли возможным рассказать об изменах ее супруга и заявить, что ее брак давно уже является фиктивным.

СМИ передают слова киевлянки Амелии Поганич, которая утверждает, что Мурат Налчаджиоглу изменял звездной супруге еще тогда, когда Каролина была беременной. Еще одна украинка, Светлана Коба, рассказала журналистам, что лично знала двух девушек, с которыми у Мурата были романы в разные годы. Знакомые с личной жизнью пары утверждают также, что в одном из киевских ресторанов, которые, кстати, были куплены на деньги Каролины, ее муж частенько встречался со своими любовницами.

А недавно в Сети появилось видео, на котором Мурат в одном из киевских клубов развлекается в компании заядлой тусовщицы Яны Беляевой. Поклонников Лорак возмутили откровенные объятия турка и его спутницы, попавшие в кадр.

Правда, сама Ани Лорак стойко хранит молчание. Она продолжает много и упорно работать, по-прежнему оставаясь главной «добытчицей» в семье. Однако такая жизнь сильно утомляет певицу. Выступая недавно на фестивале «Жара» в Баку, Ани призналась, что мечтает о том, чтобы сбавить темп и отдохнуть.

Может быть, именно поэтому певица отправилась в Иерусалим вместе с 7-летней дочкой Софией. В Instagram певицы появились трогательные фото из этого путешествия, которые уже успели оценить фанаты звезды. Кроме традиционных пожеланий счастья и успехов, они пожелали Каролине побыстрее решить все свои семейные проблемы.