Муж Ани Лорак намекнул на расставание с супругой

Поклонники восприняли поздравления Мурата Налчаджиоглу с днем рождения не только как признание в любви к жене, но и прямой намек на возможное расставание пары.

Ани Лорак празднует 40-летний юбилей и продолжает получать поздравления от родных, многочисленных друзей и коллег по сцене. Муж певицы Мурат был одним из первых, кто опубликовал свое поздравление Каролине в Instagram. Он пожелал супруге не только здоровья и счастья, но и душевной гармонии. А еще написал: «Будем вместе или нет, ты одна единственная!»

Фанаты Ани тут же восприняли эти слова как прозрачный намек на окончательный семейный разлад. Впрочем, высказать свое мнение подписчики не смогли – Мурат отключил возможность комментировать свой пост.

Напомним, слухи о разрыве Ани Лорак с мужем появились после того, как Мурата «застукали» в ночном караоке – баре с другой девушкой. Близкие к певице источники тогшда утверждали, что супруги давно уже не живут вместе, а сохраняют видимость брака ради общей дочери. Сама Каролина, как, впрочем, и ее муж не комментируют эту информацию.