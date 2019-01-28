У фильма "Аквамен" появится спин-офф

Режиссёр фильма «Аквамен», совместно с продюсером картины Питером Сафраном, начали работу над спин-оффом ленты.

Предварительное название будущего фильма — The Trench. Сюжет будет крутиться вокруг смертоносных амфибий, которых в Аквамене назвали «Павшими». По неподтверждённой информации сценарий для фильма напишут Ноа Гарднера и Эйдана Фицджеральда.

Работа над спинн-оффом началась сразу после того, как «Аквамен» отгремел в кинотеатрах. Не удивительно, ведь лента стала самой кассовой в истории DC, собрав чуть более 1 млрд. долларов.