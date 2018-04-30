Ведущая телестройи Юлия Ефременкова рассталась со своим избранником

По словам девушки, у них с Сергеем Кучеровым прошла любовь.

Недавно в соцсети Instagram ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Юлия Ефременкова опубликовала пост, в котором написала, что она рассталась со своим избранником Сергеем Кучеровым. Ефременкова сообщила, что они уже не вместе, но пока не сообщили об этом общественности. Она не видит смысла спасать отношения, которые подошли к концу. Поклонники сразу подумали, что публикация связана с Кучеровым. Сама же девушка написала, что чувства между влюбленными действительно прошли, и больше нет тех эмоций, которые могли бы стать основанием для создания семьи.

Отмечается, до этого Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров уже расставались и этот разрыв был очень громким. Однако через время пара снова сошлась, но, по их словам, на дружеских отношениях. Многие задаются вопросом, а как же будет в этот раз.