Джастин Теру не поздравил свою бывшую жену Дженнифер Энистон с днем рождения

Актер посчитал себя лишним на празднике бывшей возлюбленной.

Американские СМИ сообщают, что с момента своего развода Дженнифер Энистон не встречалась со своим экс-супругом Джастином Теру. Однако и сам мужчина не стремится поддерживать дружеские отношения с бывшей женой, при этом активно идет любовь. Всё чаще актера замечали рядом с моделями, которые пытались окольцевать знаменитого холостяка. Недавно Дженнифер Энистон отметила своё 50-летие и пригласила только самых близких друзей, Джастина среди которых не было.

Но и сам Теру не стал поздравлять Энистон с днем рождения. Видимо, голливудские знаменитости до их пор не простили обиды прошлого, а потому предпочитают не вспоминать о существование друг друга.