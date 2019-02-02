Победителю открытого конкурса на украшение храма великого князя Владимира вручат 1,5 млн рублей

В понедельник объявили о начале Открытого общероссийского конкурса по украшению храма великого князя Владимира в Тушине города Москвы. Этот рассчитанный на 785 прихожан храм входит в строящийся на территории жилого района «Город на реке Тушино-2018» архитектурный комплекс, в составе которого также предусмотрено возведение отдельно стоящей звонницы, часовни и культурно-выставочного центра. Работы по строительству комплекса стартовали в прошедшем году.

Отмечается, что внешний периметр храма, по задумке архитекторов, будут украшать мозаичные панно. Участники Открытого конкурса и займутся созданием живописных эскизов панно арочного пояса и входных порталов.

По словам сопредседателя жюри Леонида Федуна, конкурс нацелен на вовлечение художников, мастерских, творческих коллективов и артелей в работу по мозаичному оформлению фасадов будущего храма. Участие в нем доступно для всех желающих.

Уточняется, что победителю конкурса вручат полтора миллиона рублей, тогда как обладатель второго места получит один миллион рублей, а финишировавший третьим — 800 тысяч рублей. Заявки на участие можно подавать вплоть до 15 апреля, а работы принимаются до 1 мая. 15 мая текущего года будут объявлены результаты конкурса.







