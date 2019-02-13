Почувствовать себя «настоящим финном» можно теперь приняв участие в конкурсе

Интернет сервис https://rentafinn.com/ запустил конкурс, по задумке которого участники программы смогут почувствовать себя «местными жителями Финляндии».

По правилам конкурса: «восемь коренных жителей Финляндии примут к себе туристов (это может быть один человек, пара или семья) которых у себя поселят и покажут в течении трёх дней обыденную жизнь финнов. Рыбалка, сбор ягод и походы в знаменитые финские бани – вот что ожидает участников конкурса. Подать заявку на участие в проекте можно с 18 марта и по 14 апреля. Участников будущего проекта определят организаторы конкурса (в апреле и мае). Путешествие в Финляндию начнётся у победителей с июня по август.