Съемки фильма Discovery о перевале Дятлова оказались под угрозой

Екатеринбургский продюсер Дмитрий Артемьев, работающий с телеканалом Discovery Channel над документальными съемками фильма о трагедии, произошедшей с группой Дятлова на Северном Урале 2 февраля 1959 года, сообщил о препятствиях съемке картины.

Продюсер утверждает, что на съемки приглашены актеры из драматического театра. И уже 14 февраля должны были состояться съемки фильма, однако директор драматического театра Алексей Бадаев объявил внеплановое принудительное собрание всех актеров.

Со слов помощника директора театра, Алексей Бадаев настроен очень серьезно и не собирается отпускать подчиненных. Причины подобного решения неизвестны, сам директор от комментариев отказался, а его помощник не имеет полномочий в таких вопросах.

Под началом Discovery Channel 14 февраля должен был стартовать проект под названием «Неизвестная экспедиция» о группе Дятлова, которые погибли при загадочных обстоятельствах, которые не установлены до сих пор.