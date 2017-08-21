«Баба Нюша»: певица удивила пользователей сети небрежным видом

Не так давно известная певица Нюша стала мамой, она родила прелестную дочку. Знаменитость активно делится с фанатами в Instagram счастьем материнства, выкладывая фотографии в соцсети. Однако последнее фото, помимо лестных комментариев и пожеланий счастья, отметилась негативной реакцией публики на внешний вид артистки.

На ней Нюша прогуливается по московскому двору в леопардовом пальто. Фанаты отметили осунувшееся лицо и уставший внешний певицы. Некоторые даже иронично назвали её «бабой Нюшей». Стоит отметить, что роль мамы и поп-звезды не так то просто сочетать, и требовать от недавно родившей женщины модельного внешнего вида при каждом выходе из дома по меньшей мере глупо.