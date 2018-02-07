Волочкова поведала о наркозависимости Ксении Собчак

Родительница Собчак обращалась за помощью к балерине, чтобы она спасла ее дочь от парня, подсадившего ее на наркотики.

Некоторое время назад общественность стала свидетелем оскорбления Анастасии Волочковой. Его нанесла Ксения Собчак. Однако танцовщица не растерялась и ответила на выпад. Знаменитость поведала о наркозависимости Ксении Собчак. Оказалось, что когда-то к балерине за помощью обратилась мать Собчак. Женщина просила Волочкову избавить ее дочь от влияния парня, который подсадил ее на наркотики. Анастасия сообщила, не уводила у Ксении молодого человека, их встреча была устроена ее матерью.

В тот момент Собчак проживала с парнем, который подсадил не только на наркотические вещества, но и на алкоголь. Мать Ксении переживала за дочь и пригласила в гости балерину, а также молодого человека, которого, по словам Собчак, увела артистка. План женщины состоял в том, чтобы такая встреча вызвала у девушки ревность, и она вернулась к нормальной жизни.