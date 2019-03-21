«Всегда пыталась унизить»: Волочкова поведала о взаимоотношениях с Собчак

Вспоминая программу «Осторожно, Собчак!» знаменитость сказала, что впустила в дом Ксению, так как она само об этом попросила.

Некоторое время назад Анастасия Волочкова пообщалась с журналистами, где рассказала о взаимоотношениях с Ксенией Собчак. Знаменитость говорит, что они с Ксенией никогда ни дружили и не враждовали. Собчак всегда хотела получить популярность и известность, используя для этого других знаменитостей. Волочкова говорит, когда Ксения предложила дать ей интервью, Анастасия согласилась и впустила ее в свой дом.

Балерина добавила, что она всегда пыталась унизить ее, а все выпады в ее адрес, саму Собчак и унижают. Вспоминая выпуск шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием, балерина заявила, что провела экскурсию по дому Ксении Собчак и даже продемонстрировала свою русскую баню. Именно, когда они находились в бане, балерина заметила скрытую камеру и микрофон.