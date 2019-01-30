Ольгу Серябкину заподозрили в оказании интим-услуг

На просторах интернета разлетелась информация, что бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина оказывает интим-услуги, за одну ночь она требует около 30 тысяч долларов.

Популярность Ольги Серябкиной возросла вместе с группой «Серебро», где после ухода Елены Темниковой, она стала лидером группы. Сейчас российская певица начала сольную карьеру под псевдонимом Molly. У Серябкиной все складывается очень успешно, но фильм «Правила съема: купи меня, если сможешь», который ей посвящен, возможно испортит карьеру российской певице. В этом фильме утверждается, что бывшая участница группы «Серебро» оказывает эскорт-услуги, причем даже известна стоимость ночи с страстной певицей – 30 тысяч долларов.

Все страницы Ольги Серябкиной в социальных сетях переполнены откровенными снимками, которые уже заставляют многих задуматься о скрытой деятельности певицы. При этом, подобный сексуальный образ – это дело рук Максима Фадеева, который специально старался сделать всех участниц группы «Серебро» максимально вызывающими и скандальными, именно это и стало причиной ухода из коллектива Елены Темниковой, которая не хотела обнажаться на публике и выдавать себя за ту, которой она не является.