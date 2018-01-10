Меган Маркл потратила 500 тысяч долларов на шестидневную поездку в США

Благоверная принца Гарри возвратилась из зарубежной поездки, на которую потратила большую сумму.

Некоторое время назад жена принца Гарри Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк, чтобы пообщаться со своими звездными друзьями, а также чтобы устроить праздник перед будущими родами. Отметим, что в королевской семье нет такой традиции, но Меган не стала отказывать себе в празднике. Помимо встречи с друзьями и торжества, Маркл занималась шопингом. Стало известно, что за свою шестидневную поездку в США герцогиня Сакссекская потратила 500 тысяч долларов. Отмечается, что два перелета на самолете обошлись Меган Маркл в 250 тысяч долларов. Также тратты затронули и проживание супруги принца, на которые она потратила 75 тысяч долларов.

Во время путешествия Меган сопровождали несколько офицеров королевской охраны, что также стоит не мало. Помимо этого герцогине пришлось потратиться и на праздник. Представители королевской семьи уже выступили с заявлением, что поездку Меган Маркл оплатил неизвестный благодетель, так как казна государства не понесла потерь. Предположительно, что большую часть растраты взяли на себя друзья герцогини, а она сама потратила не сильно много.