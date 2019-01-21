Вышел ремейк клипа на песню Freestyler

Бельгийский оператор связи Telenet выпустил ремейк клипа на песню Freestyler группы Bomfunk MC’s, которая вышла в 1999 году.



В новом клипе в главной роли девушка, которая получает возможность управлять временем после встречи с незнакомцем в метро. Как и в оригинальном клипе, его роль сыграл рэпер Раймонд Эбанкс.

В новом клипе множество отсылок к современной культуре к мему с Гарольдом, скрывающим боль, и сериалам «Игра престолов» и «Ходячие мертвецы». Ремейк старого клипа реклама приложения YEGO, подписка на которое включает мобильную связь, интернет, телеканалы и сериалы.