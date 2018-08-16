Бывший участник дуэта «Чай вдвоём» поделился с фанатами трогательными моментами из жизни.

Ко Дню защитника Отечества многие мужчины ностальгируют и вспоминают яркие моменты солдатской жизни. Так, Денис Клявер показал архивное видео со своей службы в армии. Известный певец опубликовал ролик в соцсети, где впервые отправляется в увольнительное.

Стоит отметить, провожает певца в «отгул» начальник и дирижёр оркестра Остапенко Анатолий Иванович. Такое яркое событие в жизни мужчины мама Дениса сняла на память. Стоит отметить трогательный кадр на видео, где мама уже серьёзного солдата напомнила Кляверу надеть шапку, выходя из воинской части. «И неважно, рядовой ты или генерал, для мамы ты всегда будешь маленьким дорогим сыночком», — пишет в комментариях исполнитель. К слову, Денис поздравил настоящих защитников с 23 Февраля, пожелав мужчинам богатырского здоровья и мирного неба над головой.