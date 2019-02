Денис Клявер показал архивное видео со своей службы в армии

View this post on Instagram

И неважно, рядовой ты или генерал, для мамы ты всегда будешь маленьким дорогим сыночком😜❤ С Днём защитника Отечества, мужики!✊🤝💪 Здоровья богатырского! Мирного неба над головой!🙌 Ура!!!💥💥💥 P.S На видео мой начальник💪, дирижёр оркестра, в котором я служил, Остапенко Анатолий Иванович! Замечательный человек и музыкант!👏 #денисклявер #23февраля