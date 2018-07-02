Поздравление россиянина на Facebook подвергли блокировке

Российский блогер, Сергей Колясников, выложил пост в котором поздравил от своего лица всех мужчин «С Днём Защитника Отечества»

Со слов блогера «Поздравление было в виде стихов, но никакого скрытого смысла в них не содержалось». Колясников в недоумении от того, что его запись посчитали «неприемлемой» и подвергли блокировке. Многочисленные посты в социальной сети «Facebook» на тему (скандальных фотографий президента Франции Эммануэля Макрона) тоже подверглись блокировке в ноябре прошлого года.