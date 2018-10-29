Украина на Евровиденье-2019 исполнит российскую песню

На Евровиденье-2019 от Украины поедет популярная певица Maruv с треком Siren Song. Интересным фактом является то, что данная песня принадлежит российской компании Warner Music Russia.

Правообладателем песни Siren Song является российская компания Warner Music Russia. С данным треком на песенный конкурс в Израиль отправится украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Moruv. Выявившийся на общественное обозрение данный факт, всполохнул волну недовольства в Украине и России.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины не против отправить своего участника на Евровидение-2019 с песней, которая принадлежит компании из соседней страны, но певица должна подписать договор, что после конкурса она не отправиться с гастролями по России. Именно при выполнении данных общений, Maruv сможет представить Украину на Евровидение-2019.

Напомним, что ранее украинская певица уже выступала в России, это событие произошло на ежегодной премии «МУЗ ТВ». Закон Украины не запрещает представлять страну исполнителям, которые ранее выступали в России. На Евровиденье-2019 вновь поедет Сергей Лазарев, представлять свою страну. Данный конкурс пройдет с 14 по 18 мая нынешнего года в Израиле в Тель-Авиве.