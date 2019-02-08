Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение

Певица Maruv не будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом сообщается на сайте Национальная общественная телерадиокомпания страны (НОТУ).



По данным НОТУ, они они с Maruv, в частности, не сошлись во мнении относительно миссии артистки" во время конкурса. В компании заявляют, что артист "должен являться культурным послом своего государства и транслировать мнение общества".

Ранее стало известно, что НОТУ предложил подписать Maruv контракт, согласно которому она сможет представлять Украину на конкурсе лишь втом случае. если откажется от гастролей в РФ. Сама певица в своем комментарии на Facebook отметила, что вопрос обсуждения контракта длился около семи часов и пункты о запрете гастролей оказались не самыми ключевыми. Так, Maruv отметила, что не готова "выступать с политическими лозунгами" и превращать участие в конкурсе в "промоакции" украинских политиков".