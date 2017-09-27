«Проблемы с финансами»: Волочкова сэкономила на покупке смартфона почти 70 тысяч

Балерина призналась, что стала экономить на некоторых вещах, а также поделилась этим секретом с поклонниками.

Анастасия Волочкова, которая сейчас испытывает проблемы с финансами из-за предстоящей свадьбы, в сети опубликовала пост, в котором сообщила, что во время покупки смартфона iPhone XS сэкономила почти 70 тысяч рублей. По словам балерины, она давно мечтала о таком гаджете, но не могла позволить, так как он стоит 114 тысяч рублей. Знаменитость также в посте сообщила секрет такой экономии. Оказалось, что Волочкова участвовала в акции, поэтому потратила на покупку только 45 тысяч. Анастасия заявила, что до сих пор не может поверить в свою удачу, ведь ей редко когда везло.

Публикацию Волочкова сопроводила снимком, на котором она сидит в студии в пуантах, а в руках держит два смартфона. Знаменитость один из гаджетом собирается использовать для съемки видео и фото, пока второй воспроизводит мелодию для тренировок. Отметим, что комментариев пользователей не последовало, так как звезда из заблокировала.