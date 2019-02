Американский журнал Rolling Stone создает документальный сериал о музыке

Всемирно известный американский журнал, основанный на поп-культуре и музыке, совместно с кинокомпанией Imagine Documentaries скооперировались для создания сериала-антологии о рок-н-ролле.

За основу сериала Sound & Vision, что в переводе значит: «Звук и взгляд», пойдут архивы журнала, так и новые репортажи и статьи о культовых музыкантах, и исторических событиях в мире музыки.

Каждая серия будет представлять собой отдельное событие или полностью освещать биографию того или иного артиста. В проект попадут образы современных и популярных музыкантов, например, в одну из серий попадет скандальный репер Tekashi69. Также в антологию попадут мировые личности: вокалист рок-группы Queen - Фредди Меркьюри, один из основоположников и ведущих исполнителей рок-н-ролла – Джерри Ли Льюис, певица британского музыкального коллектива Florence and the Machine - Флоренс Уэлч, ключевые фигуры стиля регги – Toots and the Maytals и многие другие.

Продюсерами проекта выступят также довольно известные фигуры: Джастин Уиклс, Саша Бернштейн, Гас Веннер, Рон Ховард и Джейсон Файн.