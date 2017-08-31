Дарья Мельникова продемонстрировала живот после вторых родов

Звезда «Папиных дочек» решила честно показать, с какими проблемами столкнулась после родов.

В конце прошедшего года общественность узнала, что артистка Дарья Мельникова во второй раз стала матерью. Звезда сериала «Папины дочки» решила поделиться с поклонниками своими проблемами, с которыми она столкнулась после родов. Знаменитость, которая всегда на публике, выглядела идеально, сейчас столкнулась с проблемами с фигурой. Дело в том, что после родов медики подозревали у звезды нарушение мышц живота, которое приводит к обвислому животу. Однако диагноз не подтвердился. Специалист зафиксировал ослабление мышц на животе, которые привели к растяжкам.

Отметим, что это распространенная проблема, для исправления которой нужно много усилий. Сама же Дарья Мельникова решила рассказать и показать пользователям, как оно все есть на самом деле. Также знаменитость сказала, что уже наняла специалиста, который будет с ней заниматься.