Дарья Мельникова продемонстрировала живот после вторых родов

View this post on Instagram

#movemclubтело Девушки!! Все, что вы хотели знать о диастазе, но не знали, где спросить!! 👇🏻👇🏻👇🏻 Я спросила у Марии Хавкиной! Она и привела меня в этот дивный мир «внутренних трусов» 😆 Читайте интервью с Марией и если будут ещё вопросы, спрашивайте в комментариях, я передам) И видео-инструкция, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ У СЕБЯ ДИАСТАЗ☝🏻☝🏻☝🏻 Плоских вам животов и крепких внутренних трусов 🙈😂✊ 1. Что такое диастаз?) Когда возникает и где? Диастаз - это растяжение вертикальной полоски соединительной ткани между прямыми мышцами - ровно по середине живота. Эта полоска называется белой линией. При диастазе она становится слабой, тонкой и вялой и перестаёт распределять нагрузку по передней брюшной стенке во время занятий спортом и повседневными делами. Живот выпячивается, внутренние органы смещаются, мышцы пресса хуже поддаются тренировке, поясница может болеть, а сам диастаз имеет риск превратиться со временем в грыжу. Чаще всего диастаз развивается у женщин еще во время беременности и около 2-х месяцев после родов его симптомы считаются допустимыми. За это время белая линия укрепляется и восстанавливается, но, к сожалению, не у всех. Также диастаз может развиваться у нерожавших спортсменок, мужчин и детей. Обычно в связи с врожденными особенностями соединительной ткани (дисплазией, или так называемой слабостью) или интенсивными нагрузками (пауэрлифтинг). Продолжение 👇🏻 (голос за кадром и съёмка @karinabagavieva )