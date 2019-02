Бузова призвала девушек вернуться к использованию заколок для волос

View this post on Instagram

Мяу 😻Девочки мои, главный тренд сезона - заколки 🦋 Да да да , мода возвращается, помню, как подростком носила разные заколочки 🤗 помните девочки ? 🤗 Мне этот стиль по душе 😋😋😋 Поэтому смело украшайте ваши волосы классными яркими заколками🦋🦋🦋