Бузова призвала девушек вернуться к использованию заколок для волос

Сегодня, 12:05

Исполнительница заявила, что такие украшения снова входят в моду.

 

Популярная исполнительница Ольга Бузова решила просветить своих поклонников и призвала девушек вернуться к использованию заколок для волос. Артистка настаивает на том, что данное украшение снова входит в моду. Также Бузова вспомнила, как в детстве носила многочисленные заколки. Артистке такой стиль очень нравится, а также она попросила девушек быть не стесняться носить яркие классические заколки.

Верные фанаты артистки поддержали своего кумира. Однако были и такие пользователи, которые раскритиковали знаменитость за такой инфантильный стиль. Один подписчик написал, что мода рано или поздно повториться, так было всегда. Также писали, что Ольге намного лучше без заколочки.

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