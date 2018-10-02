Дэдшот покидает «Отряд самоубийц» – Уилл Смит отказался от роли в боевике

Ряды славного отряда плохих парней, которые отчаянно борются за спасение мира, покидает ключевой персонаж – Дэдшот. Уилл Смит отказался играть роль наемного убийцы во второй части картины «Отряд самоубийц».

В роли крутого парня с красным глазом Смит появился на экранах в 2016 году. Однако строить дальнейшее сотрудничество с режиссерами проекта, актер не захотел, несмотря на то, что картина собрала 746 000 000$. Так что «Отряд самоубийц», который запланирован на август 2021 года снимут без Дэдшота.

Кто войдет в будущий состав пока точно не известно. Свое участие подтвердила лишь Марго Робби, которая играет роль Харли Квин.

По каким причинам Уилл Смит покинул высоко бюджетный проект непонятно. Но он порадует своих фанатов другим персонажем. Актер сыграет джина в картине «Аладдин». Режиссер фильма Гай Ричи уже запустил в прокат фэнтези. Страны СНГ картина посетит в мае 2019 года.