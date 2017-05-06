Уилл Смит отпраздновал юбилей, прыгнув в Гранд-Каньон

Звезда Голливуда превратил свою 50-ю годовщину в благотворительную акцию, видеоотчет о которой опубликовал в соцсетях.

Уилл Смит в свой юбилейный день рождения решил не устраивать шумную вечеринку для друзей и коллег по цеху. Вместо этого он отправился в Гранд-Каньон, чтобы совершить прыжок на банджи с вертолета. Актера обвязали эластичным канатом, который после прыжка несколько раз растягивается и сжимается.

Как пишет Variety, эта акция стала не только новым опытом экстрима для актера. Так он поддержал благотворительную акцию Global Citizen, выполнив условия заключенного на Youtube пари. Любой желающий, заплатив 10 долларов, мог присоединится к Смиту в небе, а потом отправится с семьей актера на праздничный ужин.

Уилл Смит является номинантом самых престижных кинопремий мира, в числе которых «Оскар» и «Золотой глобус», а также «Грэмми». Наибольшую популярность ему принесли фантастические фильмы, среди которых - «Люди в черном», «День независимости», «Я - легенда» и другие.