"Плохие парни 3": сценарий фильма утвержден

Продюсер сиквела «Плохие парни 3» Джерри Брукхаймер утвердил черновой сценарий картины. Со слов Санфорда Панитча, главы компании Columbia Pictures, фильм будет на уровень выше от своих предшественников. «Сценарий Криса Бремнера представляет идеальный баланс между экшеном и комедией» - заявил Панитч. Слухи о новых приключениях двух полицейских активно муссируются в сети с 2014 года.

Старт съёмок 3 части «Плохих парней» запланирован на 2019 год. Режиссёрами фильма будут Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Снегопад», «Бандос»). Американский актёр Уилл Смит уже подтвердил своё участие в сиквеле, а Мартин Лоуренс, сыгравший его напарника, комментариев по этому поводу не даёт. Премьера картины «Плохие парни 3» запланирована на 21 января 2020 года.

Сюжет будущего фильма продюсеры не разглашают. Однако, благодаря некоторым утечкам стало известно, что детектив Майк Лоури (Уилл Смит), пытаясь сработаться с новым напарником, обращается за помощью к бывшему сослуживцу Маркусу Бёрнетту (Мартин Лоуренс), с которым находится в ссоре. В итоге партнёры снова оказываются в водовороте опасных приключений.