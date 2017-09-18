Дофотошопилась: Фанаты разглядели у Чеховой отсутствие пальца на ноге

Ранее Чехова более удачно фотошопила снимки для соцсетей, но на последнем случайно «стерла» себе палец.

Сейчас Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах, но не забывает о занятиях йогой. Последний пост, который она выставила в сеть Instagram, также посвящен занятиям йогой. Внимание подписчиков привлек не сам пост, а дефекты на фотографии. Фанаты разглядели у Чеховой отсутствие пальца на ноге, из-за чего на левой нижней конечности их осталось всего лишь четыре.

На фото видно, что большой палец на левой ноге выглядит слишком большим и странным по форме. Скорее всего, телеведущая просто неудачно стерла границу между двумя пальца, из-за чего их количество на снимке уменьшилось. Даже сама длина пальца значительно превышает нормальную длину. Зачем Чеховой понадобилось редактировать пальца, пока не понятно.

Видимо, Чехова дофотошопилась и уже не знает, как привлечь внимание поклонников.



