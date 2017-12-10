«Вторая Леди Гага»: Фанаты посмеялись над Бузовой за фразу об успехе и достижениях

Артистка обратилась ко всем пользователям, которые следят за ее жизнью и карьерой и утверждают, что всего добиться легко.

Исполнительница Ольга Бузова до сих пор не может поверить, что на премии «Золотая дорожка» она получила награду в номинации «Самая популярная певица российского шоу-бизнеса». Недавно артистка посвятила своей награде очередной пост в сети, в котором скопировала фразу Леди Гаги об успехе и достижениях. В своей публикации Бузова обратилась к тем пользователем, которые считают, что ее работа не такая трудная. Исполнительница написала, что добилась таких высот благодаря своей особенности не сдаваться даже тогда, когда все вокруг посылают в ее сторону волну критики, а также настаивают на бесполезности работы Ольги.

Поклонники незамедлительно отреагировали на публикацию, а в комментариях вспомнили речь на одной из премий зарубежной артистки Леди Гаги, которая в тот раз говорила не с листочка, а от чистого сердца. Своими словами она рассказывала, что чувствует, не удерживая слез. А над Ольгой Бузовой просто посмеялись за то, что она стала второй Леди Гагой, приписав себе чужие слова.