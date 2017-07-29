«Домашнее насилие или фарс»: Наталья Подольская показала снимок с синяком под глазом

Оказалось, что это всего лишь грим для персонажа из проекта «Главная роль».

Некоторое время назад отечественная исполнительница и супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала в сети новый снимок, который взбудоражил пользователей. На фото артистка предстала с синяком под глазом. Поклонники сразу подумали, что в ее семье наблюдается домашнее насилие. Однако оказалось, что это всего лишь грим для персонажа из проекта «Главная роль». В подписи знаменитость попросила подписчиков угадать, какая же роль ей досталась.

До того момента пока Подольская сама не прокомментировала снимок, многие посчитали, что это всего лишь фарс и прием пиара. Артистка написала, что это никакое не избиение, а всего лишь образ, а поклонники вздохнули с облегчением. Некоторые писали, из-за того, что в звездных семьях неоднократно супруг избивает жену, то они сначала подумали, что Наталья Подольская стала очередной жертвой.