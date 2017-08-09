Жена Владимира Преснякова похвасталась снимками великолепного отеля в Италии

Наталья Подольская не раз показывала своим подписчикам великолепные пейзажи Венеции. В новой публикации она продемонстрировала вид пятизвёздочного отеля в Италии.

Фотография была опубликована на странице Натальи. В описании она указала название отеля и его местонахождение. Более о своём визите в Hotel Danieli Venice певица ничего не рассказала. Интересно заметить, что за ночь в таком великолепном отеле нужно будет отдать около 30 тысяч рублей.

Поклонники похвалили скромный наряд жены Владимира Преснякова. Они заметили, что она не выставляет себя напоказ, как это делает большинство представителей российской эстрады.

Однако некоторые недоброжелатели стали возмущаться красивыми кадрами путешествия певицы. Они предложили ей потрудиться от рассвета до заката за копейки, а не тратить огромные суммы денег на то, чтобы продегустировать вино или поспать в дорогостоящем номере.