Три Крымских признали лучшими в России

В номинации «Лучшего бутик – отеля 2018 г» и «Лучшего исторического отеля 2018 г» был отмечен отель Ялты – «Вилла Елена», звания «Лучшего семейного отеля за 2018 г» удостоили «Porte Mare», в последней номинации «Лучшего свадебного отеля 2018 г» был назван отель Ялты «Крымский бриз».

Всего были 24-ре категории награждений, а участвовали в них 660 претендента из 101-го города России. «Лояльность, гостеприимство и обслуживание – «главные критерии» в которых нужно неустанно продолжать развиваться гостиничному комплексу Крыма» отметил в своём сообщении министр туристической сферы Вадим Волченко.