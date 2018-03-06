Первый в мире отель без персонала появился в Китае

В Китае появился первый отель, в котором нет ни одного работника-человека. Всеми процессами этого отеля руководят исключительно роботы.

Расположен такой отель в городе Чэнду. В отеле отсутствует привычный ресепшн со специалистами, регистрирующими постояльцев. Отсутствуют горничные и также охранники.

Чтобы попасть в такой отель необходимо подтвердить номер своего телефона до входа. На входе постояльцев встречает робот, помогает зарегистрироваться и провожает в номер. Безопасность от посторонних организована с помощью системы распознавания лиц, которой оснащены роботы. Они запоминают своих постояльцев и не пускают тех, кто в отеле не зарегистрирован.

Дополнительными услугами отеля - заказом еды, трансфера, химчистки - гости отеля могут пользоваться с помощью специальных приложений. Ответственный за ту или иную услугу робот, также подключенный к приложению, максимально быстро выполнит то, что от него требуют.

Не смотря на полную роботизацию, на случай экстренных ситуаций в отеле все-таки осталась возможность связаться с людьми, которые в случае чего смогут оказать необходимую помощь.

Известно, что к концу этого года планируется открыть еще 50 подобных отелей.

Главное, чтобы сроки строительства не сказывались на качестве конструкций отелей. 25 июля в другом отеле Китая, расположенном в городе Шицзячжуа, из-за протекающих труб гости провалились в яму, вместе со столом, за которым они отмечали свадьбу. До приезда спасателей людей удалось достать, троим из них потребовалась помощь врачей.