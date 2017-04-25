Услугами «собаки-обнимаки» можно воспользоваться в отеле Сан-Франциско

Отель Nikko в Сан-Франциско предлагает воспользоваться необычными услугами. Постояльцы могут заказать в номер «собаку-обнимаку».

Все желающие гости отеля могут провести вечер вместе с добродушным животным. Щенок по имени Бастер придет на помощь и скрасит одиночество любому желающему. Для этого необходимо позвонить на ресепшн и узнать, свободна ли сейчас Бастер.

У популярной «собаки-обнимаки» есть своя страница в Инстаграм. Если щенок свободен, то он встречает всех гостей в холле.

К слову, этот отель в Сан-Франциско разрешает заселяться в номера с домашними животными. Для таких гостей выделен отдельный этаж. Тем же у кого их нет всегда можно пообниматься с Бастером.