Ключевая роль места для проведения зимних игр «Дети Азии» была предоставлена гостиничному комплексу «Мега Палас Отель».

«Задачей в достойном приёме и комфортном проживании на территории комплекса гостей, занимались управляющие и персонал гостиницы» сообщил корреспондентам зам. директора комплекса Юрий Им. Южный Сахалинск потрясающе место, для проведения зимних игр «Дети Азии», ведь снежная теплая зима, хороший климат и наличие такого гостиничного комплекса как «Мега Палас Отель» удостоили гостей благоприятной атмосферой и комфортным проживанием, сообщает Юрий Им.

На территории комплекса проживало 50 важных гостей из 15 стран мира. Предоставленные комфортные апартаменты и выбор разнообразной кухни на территории отеля принесли гостям позитивное настроение и хорошее впечатление от приёма.

«На данный момент, по окончанию соревнований, руководство комплекса занялось созданием сетей родниковых курортов и СПА центров» сообщил зам директора «Мега Палас».