Специалист дал свои «наставления» как обезопасить себя во время бедствия во время проживания в отеле

Оценив все возможные риски «по отношению к людям проживающих в отелях» специалист туристической сферы, Ллойд Фиггинс, дал свои рекомендации, как обезопасить себя во время проживания на территории гостиничного комплекса.

Эксперт туристической безопасности приводит самую важную меру предосторожности. «Стоит помнить о риске пожара в отеле, постояльцы не знают гостиницу вдоль и поперек, это может привести к затруднению с поиском выхода, во время пожара. Стоит при заселении на территорию комплекса изучить путь от своего номера до спасательного выхода в случае необратимого бедствия».

Фиггнис, советует заселяться между вторым и четвёртым этажом в гостинце, поскольку размещение пожарных лестниц редко бывают выше. Проживать на первом этаже, эксперт также не рекомендует (в связи с минимальным), но всё же возможным риском стать жертвой грабителей в случае нападения на отель. Кроме всего вышеперечисленного, специалист рекомендует не забывать закрывать свой номер в отеле, чтобы не стать жертвой воров.