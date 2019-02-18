Стартует туристический сезон в этническом комплексе «Атамань»

Презентация казачьей станицы «Атамань» (в Темрюкском районе Краснодарского края) прошла в первый день весны этого года.

На открытии комплекса, гостей встречали поднятиям флагов на станичной площадке, проведением концертов организаторами станицы, детям была представлена познавательная экскурсия по территории парка, завершилась презентация эффектной постановкой битвы мастеров по владению казачьих шашек. Во время работы станицы, желающим провести там время, будут доступны увлекательные экскурсии и прогулки по территории «Атамань», на территории комплекса есть свой зоопарк, в котором посетители могут познакомиться с местными животными, предоставлена возможность их покормить и погладить. Кроме этого, на территории «Атамань» откроют харчевни традиционной кубанской кухни. В приёмное время комплекса, там можно отобедать, а в выходные поучаствовать в конкурсах по лепке вареников и пирожков.