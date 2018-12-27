15-го марта в Астрахани пройдёт презентация нового отеля компании «Azimut Hotel»

15.03.19. На острове Безымянный (Астрахань) пройдёт презентация гостиничного комплекса «Волга Астрахань» компанией «Azimut Hotel». В гостиничный комплекс вошли: 18 номеров класса люкс, 20 стандартных номеров, ресторан, крытый бассейн (длиной в 20 метров), тренажёрный зал, конференц-зал, а также СПА комплекс.

В услуги «будущего отеля» входит предоставление аренды лодок и соответствующего снаряжения (для рыбалки на реке), кроме этого можно поохотиться, с этой услугой помогут разобраться местные егеря (предоставив соответствующие документы) на оружие и на добычу. Любители спокойного отдыха останутся довольными, после прогулки на теплоходе с видом на цветущие каспийские лотосы и знакомство с завораживающими пейзажами Астраханского края.

Гостиничный комплекс расположен в 56-ти километрах от села Маково (Володарский район) Астраханская область.