Прокат фильмов российского производства увеличится вдвое на экранах кинотеатров США и Канады

Директор по развитию группы компаний "Киносфера" Александр Беляков рассчитывает на увеличение кинотеатров в городах Америки и Канады, где на устойчивой основе будут входить в кинопрокат кинематограф российского производства.

Не так давно военную драму отечественного режиссёра Александра Сидорова "Т-34" показывали в 22 кинотеатрах в 20 городах Северной Америки. Фильм Сидорова собрал аншлаги в кинозалах Майами, Нью-Йорке, Чикаго и Сиэтле. По словам Белякова, данную кинокартину, которая по сегодняшний день занимает вторую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов российского кино, англоязычная публика приняла с восторгом, не смотря на то, что фильм шёл только с субтитрами на английском языке и попыткам сорвать картину с проката посольством Украины в США.

С 10 по 21 марта в прокат 29 североамериканских киноплощадок 24 городов выходит фильм режиссёра Игоря Зайцева "Тобол". В сравнении с фильмом "Т-34" новую кинокартину покажут в 5 новых городах. За счет успехов российских фильмов на территории США и Канады, количество кинотеатров участвующих в прокате к концу года планируется увеличить до 50.

Российские фильмы пользуются большим спросом среди соотечественников, живущих в Северной Америке. Людям необходимо на какое-то время окунуться в Россию, познакомиться с новыми фильмами, личностями, насладиться русской речью, вновь почувствовать атмосферность русской культуры. На показ отечественных кинолент они приводят свои семьи и друзей, тем самым распространяя интерес американских граждан к российскому кино, которое с каждым годом становится всё качественнее.

Вовлечение кинолент российского производства в международный рынок и большая направленность на аудиторию англоязычных стран, которым больше интересна тема альтернативного кино и фильмы неамериканского производства, позволяет направлять рекламу отечественного проката именно на американцев.



