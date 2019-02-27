«Если бы кто-то помоложе»: Водонаева высмеяла слухи о романе с Гуфом

Модель сообщила, что уже привыкла к слухам вокруг своей персоны.

Некоторое время назад общественность стала подозревать, что у модели Алены Водонаевой роман с рэпером Гуфом. Слухи распространились из-за того, что знаменитости часто в сети намекают на это. А недавняя фотография Гуфа с девушкой на кровати стала еще одним подтверждением. Помимо этого бывшая пассия рэпера Яна Шевцова подтвердила разговоры, а также заявила, что Водонаева всегда была не равнодушна к артисту.

Сама же модель сказала, что в последнее время у нее не было времени на комментарии данных разговоров. Дело втом, что у ее родителя начались проблемы с почками, и она все время проводила с отцом. Также Водонаева сказала, что после появления слухов она списалась с Гуфом и они решили встретиться в кафе, и за чашкой кофе все обсудить. В завершении модель со смехом сказала, что если бы кто-то помоложе был, тем более рэпер страшненький.