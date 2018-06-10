«Отомстила подруге»: Водонаева соблазнила Гуфа в качестве мести его экс-супруге

Девушка призналась, что провела ночь с рэпером, а артист подтвердил ее слова.

Некоторое время назад исполнитель Гуф опубликовал в сети фото, на котором он запечатлен голый на кровати, а рядом с ним лежала обнаженная девушка. Сначала поклонники решили, что девушка – это артистка Кети Топурия. Вроде как именно с ней в последнее время встречался рэпер, но вскоре Алена Водонаева призналась, что это она провела ночь с Гуфом. Сама девушка опубликовала видео из авто, в котором звучала композиция Гуфа, а в подписи сообщила «до вечера» и поставила ссылку на страницу артиста. Сам же исполнитель косвенно, но подтвердил слова Водонаевой. Отметим, что Алена замужем и неоднократно говорила, что у нее с супругом все хорошо и о разводе никто даже не задумывался.

Однако Алена Водонаева давно в ссоре с экс-супругой Гуфа Айзой, на которую зол и рэпер из-за запрета общаться с сыном. Скорее всего, Алена соблазнила рэпера в качестве мести его бывшей. Главное в задумке было то, чтоб об этом узнали все. Стоит отметить, что если молодые люди были в сговоре, то могли всего лишь сыграть, чтобы Водонаева смогла отомстить подруге. Предположитель, так Алена объяснила все мужу.