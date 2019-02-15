«Первый канал» не тянет?: Барановская заставляет сына поедать сомнительные сладости ради денег

Телеведущая Юлия Барановская в который раз эксплуатирует детей для рекламы товаров.

Неужели «Первый канал» не тянет Юлию Барановскую, раз она активно занимается рекламой на своей странице в Instagram? Телеведущая снова выставила рекламный пост, которым разрекламировала продавца кондитерских изделий. Правда на этот раз она зарабатывает деньги не одна, а привлекла еще и старшего сына Артема.

Барановская заставляет сына поедать сомнительные сладости ради денег. Видимо, она сама не справляется и просит детей помогать ей в заработке. Интересно, сколько стоит рекламный пост на странице у телеведущей? Известно, что у Нагиева реклама стоит 650-700 тыс. за один пост, а у Бузовой пиар других страниц стоит около 500 тыс. рублей. Барановская пока не добилась такой популярности, но все равно может похвастаться 1,6 млн. подписчиков на странице в Instagram. Ранее телеведущая выкладывала подобные посты, где дети рекламировали новомодные гаджеты.



