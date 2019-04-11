Юлия Барановская собирается стать мамой в четвертый раз

Телеведущая успевает совмещать карьеру и воспитание троих детей.

Некоторое время назад телеведущая Юлия Барановская дала большое интервью, в котором сообщила, что если подвернется хороший мужчина, то она станет матерью в четвертый раз. Звезда успевает заниматься карьерой и заботой о семье, поэтому для нее воспитание детей - это не слишком трудно. Барановская говорит, что для начала ей хочется встретить мужчину, с которым можно прожить всю жизнь и смотреть в одном направлении.

Также телеведущая говорит, что ее воспитание отличается от других, так как она старается дать детям все необходимое для самостоятельности, чтобы в жизни они не опускали руки из-за трудностей. Барановская говорит, что работает для того, чтобы наследники жили такой жизнью, какой они хотят, но в большинстве вопросов Юлия спрашивает мнение детей.