Юлия Барановская намекнула на появление нового возлюбленного

Звезда похвасталась презентом от поклонника на День всех влюбленных.

В последнее время о личной жизни телеведущей Юлии Барановской почти ничего не известно. Знаменитость пытается не распространяться на этот счет. В сети она публикует только кадры с идеальными отношениями с детьми. Однако в день всех влюбленных Барановская решила немного пооткровенничать и намекнула на появление нового возлюбленного. К таким заключениям пользователи пришли из-за подписи на одном из фото. На снимке запечатлен роскошный букет цветов. В подписи Юлия заявила, что любовь нечаянно нагрянет.

Еще одним доказательством новых отношений стало то, что после подписи Барановская оставила интригующий смайл в виде красного сердца. Несмотря на то, что Барановская воспитывает троих детей от футболиста Аршавина, она успевает еще и строить свою карьеру.