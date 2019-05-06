Юлия Барановская изображает кокетку рядом с заморским любовником

Предположительно, телеведущая не случайно полетела отдыхать без детей.

Сейчас Юлия Барановская отдыхает на греческом острове Миконос. Удивительно то, что знаменитость отправилась отдыхать сама, без детей. Судя по странице Юлии, она на острове находится вместе с подругой. Однако это не мешает Барановской закрутить курортный роман. Предположительно, телеведущая на отдыхе встретила временного кавалера. На это может указывать новое видео, на котором Юлия изображает кокетку. Недавно в профиле Барановской появилась запись, на котором знаменитость гуляет по набережной в коротком наряде и на шпильках.

Из-за сильного ветра наряд поднимает, чуть ли не открывая вид на ягодицы. При этом Юлия делает вид, что не замечает этого, а продолжает позировать на камеру, говоря, что уже не скромница. Есть предположения, что Юлия Барановская вела себя так из-за того, что рядом находится заморский любовник. Предположительно, именно с ним телеведущая гуляла по набережной и для кого надела такой наряд.