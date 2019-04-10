Режиссеров «Мстителей: Финал» огорчили кассовые сборы

Неожиданная новость поразила все фанатов студии MARVEL. Режиссеры киносаги «Мстители» оказались недовольными кассовыми сборами фильма «Мстители: Финал».

Картина собрала более миллиарда долларов только за первый уик-энд, а к концу второй недели приблизилась к отметке в 2 млрд. Финал саги о защитниках нашей планеты всерьез претендует на титул самого кассового фильма в мире, заставляя зрителей покупать билеты на повторные второй, третий и даже четвертый сеансы. Этот факт и разочаровал братьев Руссо, которые являются режиссерами многих фильмов кинокомпании MARVEL, и в частности «Мстителей: Финал». Братья недовольны постоянным обсуждением в рядах фанатов и критиков кассовых сборов, при этом постепенно забывающих о самой картине и ее событиях.

Режиссеры признают, что были нацелены на финансовый успех картины, но в первую очередь они создавали художественное произведение, которое подведет итог 11-летней франшизы и порадует фанатов. На деле же все лишь обсуждают сколько фильм заработал и какую сумму заплатили актерам.